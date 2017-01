gefunden bei Zorgcooperations - Raumflotte Zeta N für Anfänger am 14.01.2017 um 22:00 Uhr

„Sie haben also diesen Husten seit ein paar Tagen und da waren sie gestern beim Hausarzt.“

„Ja genau, so war das. Aber ich sage Ihnen das ist einfach nicht besser geworden!“

„Ah hmhm, und sie sagten, der Hausarzt habe ihnen da auch was verschrieben gegen den Husten.“

„Ja. Das habe ich gleich gestern in der Apotheke geholt. So was zum Inhalieren und dann noch so Tropfen.“

„Ok. Und das hilft Ihnen gar nicht?“

„Äh, naja, die Sachen habe ich noch nicht ausprobiert.“

„Ah.“

„Ja, ich dachte ich komme lieber gleich ins Krankenhaus.“

„Ahm, diese Strategie ist für mich jetzt nur so mittelmäßig nachvollziehbar. Wie wäre es, wenn sie zuerst die Empfehlungen des Hausarztes ausprobieren?“

„Wenn sie meinen…“









