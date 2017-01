Die neue Berufsausübungsbewilligung – für Apotheker in der Schweiz nötig.

gefunden bei Pharmamas Blog am 24.01.2017 um 07:12 Uhr

Das neue Heilmittelgesetz (HMG) der Schweiz kommt (irgendwann, nächstens?) und es bringt einige Gesetzesänderungen. Ein paar für uns Apotheker gute aber auch sehr fordernde: jede Apotheke (auch die beim Arzt!) braucht neu zwingend den Nachweis eines geeigneten, der Arzt und Grösse des Betriebes angepasstes Qualitätssicherungssystem und als Apotheker*in braucht man (wegen dem Weiterbildungs-Obligatorium) eine neue Berufsausübungsbewilligung. Also: Wenn Du weiterhin (oder in Zukunft) in der

