gefunden bei Sexualtherapie am 30.01.2017 um 09:15 Uhr

Hier haben wir die Liste der 5 gefährlichsten Beziehungskiller zusammengestellt- und die Methoden, wie sie sich am besten vermeiden lassen. Weniger als 10 Jahre- das ist die durchschnittliche Dauer von Beziehungen in Deutschland- ganz egal, ob mit oder ohne Trauschein. Dabei sind es fast immer die gleichen 5 Ursachen, warum es mit einer Beziehung zu … Die 5 häufigsten Beziehungskiller- und was man dagegen tun kann weiterlesen → Der Beitrag Die 5 häufigsten Beziehungskiller- und

weiterlesen »