gefunden bei Pharmamas Blog am 14.01.2017 um 11:59 Uhr

Es war grad Vollmond, oder? Anders kann ich mir den gestrigen Tag in der Apotheke nicht erklären – respektive das Verhalten gewisser Leute. Patient: „Könnten Sie mir Placebo geben?“ Apotheke: „Oh? Wir haben kein …“ Patient: „Natürlich haben Sie! Was geben Sie den Verrückten? Geben Sie mir das!“ Apotheke (denkt). Uh – Medizin? Ich weiss – in Deutschland gibt es Placebotabletten (sogar so angeschrieben) zu kaufen – aber bei uns

