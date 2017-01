gefunden bei allergodome.de am 10.01.2017 um 10:18 Uhr

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) bietet Seminare für Eltern von anaphylaxiegefährdeten Kindern sowie für Erzieherinnen und LehrerInnen über das Internet (Webinare) an, in welchen zu unterschiedlichen Aspekten bei Anaphylaxie aufgeklärt wird. Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei. DAAB

