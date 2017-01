gefunden bei Pharmamas Blog am 01.01.2017 um 13:54 Uhr

Zeit ist ja auch nur eine Dimension … In dem Sinne: wie seid Ihr gerutscht und vor allem: Was wünscht Ihr für 2017? Ich wünsche mir für uns selber dass es weiter so (gut) geht, wie bisher. Ich bin Dankbar dafür. Für den Mann von S. volle Remission und für die junge Familie alles Beste. Und für alle wünsche mir mehr Verständnis und Empathie. Go world! Tagged: 2017, Blog, Familie