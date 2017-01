Apotheken aus aller Welt, 721: Rom, Italien

gefunden bei Pharmamas Blog am 12.01.2017 um 08:50 Uhr

Die ersten 2 Apotheken im 2017 kommen von Biene aus Deutschland: (Danke!) Ich habe inzwischen auch meine Mama mit dem Fotografieren von Apotheken im Ausland angesteckt, so dass ich dir heute zwei Fotos von ihr schicke. Sie war in Rom und hat eine wirklich alte Apotheke am Trevi-Brunnen fotografiert. Die wurde 1552 gegründet und nennt sich sogar „Antica Farmacia Pesci“. Die andere Apotheke „Farmacia Tor Millina“ liegt in der Nähe des Piazza Navona. Tagged: Apotheke, Ap

