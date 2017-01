Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 31.12.2016 um 13:29 Uhr

In dieser Woche 68 Patientenkontakte und 1 Terminausfall. Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) bietet zahlreiche Patienteninformationen an, unter anderem für Depressive und ihre Angehörigen. Informationen zum neuen PsychKG NRW, das zum 1.1.2017 in Kraft tritt. Wichtig: Zwangsmedikationen stehen künftig unter Richtervorbehalt. Meist liest man, dass Cannabiskonsum das Risiko, eine Schizophrenie zu entwickeln, erhöhen soll. Umgekehrt gibt es wohl auch einen Zus