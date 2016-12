Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei Yamedo BLOG am 30.12.2016 um 22:02 Uhr

Es geht wieder mal um die Cola. Dass die „normale“ Zucker-Cola nicht so gut ist, weiß inzwischen schon fast jedes Kind. Daher kam man seitens der Industrie auf den Trichter uns die „Diät“-Cola anzupreisen: NULL Kalorien! Großartig, was die Industrie so schafft! Tja, wären da nicht die künstlichen Süßungsmittel. Denn süß soll das Zeug ja schon schmecken. Wer abnehmen will oder gar nicht erst zunehmen möchte, kann sich sein Ziel mit den süß schmeckenden Aromen