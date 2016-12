Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei magazin.hiv am 20.12.2016 um 18:02 Uhr

Seit 2010 steigt die Zahl der jährlich gemeldeten Syphilis-Infektionen an. 2015 ging die Kurve besonders stark nach oben: 8.834 Fälle wurden gemeldet, fast 20 Prozent mehr als 2014. Diese Daten finden sich im aktuellen „Epidemiologischen Bulletin“ des Robert Koch-Instituts (RKI). Bundesweit gab es demnach 2015 etwa 8,5 Syphilis-Fälle pro 100.000 Einwohner_innen (= Inzidenz). In den großen Städten waren es weit mehr: in Berlin zum Beispiel 39,0, in Köln 35,6 und in München 30,0. Besond