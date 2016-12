Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei magazin.hiv am 25.12.2016 um 09:27 Uhr

Multiresistente Tuberkulose ist ein zunehmendes Problem, doch eine neue Initiative von Médecins Sans Frontières (deutsch: Ärzte ohne Grenzen) könnte zu besseren Therapien für Patient_innen in aller Welt führen. Das englischsprachige Original Georgia: fighting “the dragon with nine heads” wurde von Médecins Sans Frontières (MSF) und dem endTB-Projekt (endTB.org) veröffentlicht. Wir danken herzlich für die Erlaubnis zur Übersetzung und Zweitveröffentlichung. Am Rande von Batumi, ei