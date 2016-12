Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei magazin.hiv am 18.12.2016 um 10:00 Uhr

Das Projekt „Deine Gesundheit, Dein Glaube“ macht in afrikanischen Kirchengemeinden HIV-Prävention zum Thema – in enger Zusammenarbeit mit den Pastoren und mithilfe der Bibel. Eines Tages kam eine Frau in die Essener Kirchengemeinde, die offensichtlich sehr krank war. Sie war unsicher – und befand sich in einer Zwickmühle: Soll sie sich an die Schulmedizin wenden oder auf Gott vertrauen? „Ich habe mit der Frau gebetet und ihr gesagt, sie solle zum Arzt gehen“, erzählt Paul Kazadi