Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei lohmannblog am 19.12.2016 um 21:24 Uhr

Frühbucherrabatt für den 9. ÖSTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS endet am 31. Dezember. „Der Bauchladen hat ausgedient“, stellt der Gesundheitsunternehmer Prof. Heinz Lohmann kurz und bündig mit Blick auf die Zukunft der Spitäler fest. Die Spezialisierung der Medizin zwinge die Häuser dazu, die Organisationen auf die künftigen Anforderungen neu auszurichten. In der Architektur gelte schon seit langem der Grundsatz: „Form follows function“. Sinngemäß müsse es nun in