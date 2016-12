Die Welt der medizinischen Blogs

gefunden bei magazin.hiv am 30.12.2016 um 08:11 Uhr

Welche Ereignisse rund um HIV und Aids haben uns im zurückliegenden Jahr bewegt? Was waren die herausragenden Nachrichten? Ein Rückblick der magazin.hiv-Redaktion auf das Jahr 2016 | JANUAR DAH-Mitarbeiterin Bärbel Knorr Bärbel Knorr erhält den Johannes-Feest-Preis Die DAH-Mitarbeiterin Bärbel Knorr wird im Rahmen der 8. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft mit dem Johannes-Feest-Preis ausgezeichnet. In seiner Laudatio würdigt Professor Heino Stöver die „beispi